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12:16 26.12.2020

Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19 - глава Еврокомиссии

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Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Все государства Европейского Союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала она в Twitter.

В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.

Теги: #ес #вакцина
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