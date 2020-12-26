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11:53 26.12.2020

Во Львовской области сгорела деревянная церковь

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Во Львовской области сгорела деревянная церковь

Деревянный храм сгорел в селе Грицеволя Львовской области, информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

"25 декабря в 21:08 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Грицеволя Радеховского района по улице Шевченко, 22, в деревянной церкви, покрытой жестью", - сказано в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, речь идет о храме Симеона Столпника (ПЦУ), сооруженном в 1948 году.

В результате пожара получил ожоги лица и рук 17-летний юноша, от госпитализации он отказался.

К месту пожара направили расчеты из 4 районов. На момент их прибытия храм был полностью охвачен огнем. Пожар  ликвидировали в 23:13.

Храм полностью сгорел, деревянную звонницу удалось спасти.

В ликвидации пожара принимали участие 34 пожарных, привлекли 8 единиц техники. Причины выясняют.

Теги: #церковь #пожар #львовщина
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