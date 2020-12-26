В Киеве за сутки выявили 408 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек

В Киеве за прошедшие сутки у 408 человек выявили коронавирусную инфекцию, 13 жителей скончались, 161 – выздоровел, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"408 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян", - написал Кличко на странице в Facebook.

Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве на данный момент 106 486. Заболели: 229 женщин, 146 мужчин, 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 147, в Деснянском – 83, в Оболонском районе - 45 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7709 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5145 человек, умерли 121 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.