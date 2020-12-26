События

10:55 26.12.2020

Обвинение руководству белорусского "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

1 мин читать
Обвинение руководству белорусского "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

Задержанным представителям белорусского "Пресс-клуба" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвинение ещё не предъявлено, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Антон Гашинский.

"Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ещё не предъявлено", - сказал адвокат в субботу.

"До 31 декабря должно быть предъявлено обвинение или мера пресечения будет отменена", - добавил он.

Четверо представителей белорусского "Пресс-клуба" задержаны правоохранительными органами на 72 часа 23 декабря. Срок задержания завершился вечером 25 декабря.

У всех задержанных прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). В пресс-службе Комитета государственного контроля заявили, что проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

"Пресс-клуб Беларусь" - это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.

Теги: #пресс_клуб #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 26.12.2020
В Беларуси за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19

В Беларуси за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19

03:16 26.12.2020
Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

20:27 25.12.2020
Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

Лукашенко заявил, что он скептик и не будет прививаться от коронавируса

19:28 24.12.2020
Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

13:47 24.12.2020
Украине нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси - Кулеба

Украине нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси - Кулеба

18:50 23.12.2020
Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

14:36 23.12.2020
Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

08:46 23.12.2020
Тихановская обсудила с главой МИД Испании расширение санкционного списка против бизнеса, связанного с Лукашенко

Тихановская обсудила с главой МИД Испании расширение санкционного списка против бизнеса, связанного с Лукашенко

23:00 22.12.2020
На разработку белорусской вакцины от Covid понадобится три года

На разработку белорусской вакцины от Covid понадобится три года

17:41 21.12.2020
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против Тихановской и членов Координационного совета оппозиции

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против Тихановской и членов Координационного совета оппозиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Четверо человек ранены из-за стрельбы в Берлине

В Украине за сутки зафиксировали 7709 случаев инфицирования Covid-19

В Николаеве группа неизвестных захватила предприятие на территории нефтебазы

В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

ПОСЛЕДНЕЕ

Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19 - глава Еврокомиссии

Во Львовской области сгорела деревянная церковь

В Латвию и Эстонию доставлены первые партии вакцины от коронавируса

В Киеве за сутки выявили 408 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек

Долгосрочная виза не помогла Таиланду привлечь иностранных туристов

В Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Во Франции обнаружили первый случай мутировавшего коронавируса

Узбекистан отменил уголовное наказание за клевету и оскорбления

Центнер наркотиков и более 400 нарушителей. Собаки пограничников "отчитываются" об успехах-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА