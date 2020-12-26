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10:03 26.12.2020

Во Франции обнаружили первый случай мутировавшего коронавируса

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Во Франции обнаружили первый случай мутировавшего коронавируса

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 в стране. О появлении нового, более заразного штамма ранее предупреждали власти Британии, сообщает BBC News Украина.

По данным французского Минздрава, инфицированным оказался гражданин Франции из города Тур, который вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции.

Болезнь подтвердили после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат.

По данным мониторингового сервиса Nextstrain, инфицирование новым штаммом коронавируса также зафиксировали в Дании, Австралии и Нидерландах.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01.

По информации британского министерства здравоохранения, его обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре, он на 70% более заразен, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что VUI-202012/01 более смертоносный.

Известно, что новый штамм вируса распространяется чрезвычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавируса в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

По словам Джонсона, новый штамм может быть гораздо опаснее, чем уже известный ученым вариант.

Многие страны мира объявили о временном приостановлении авиасообщения с Британией.

 

Теги: #франция #штамм
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