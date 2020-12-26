События

08:39 26.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 79,8 млн, жертв вируса - 1,75 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 79,8 млн, жертв вируса - 1,75 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 субботы 79 млн 815 тыс. 527 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 750 тыс. 580, выздоровели более 55 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 756 тыс. 360 инфицированных COVID-19, зафиксировано 330 тыс. 246 летальных исходов, излечились почти 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 169 тыс. 118, число скончавшихся - до 147 тыс. 343, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 448 тыс. 560 заболевших, из них умерли 190 тыс. 488, вылечились более 6,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, в 220 странах и регионах мира коронавирусом заразились более 80,2 млн. Коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 225,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 19 человек, Индии - 106, Бразилии - 893.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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