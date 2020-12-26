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08:03 26.12.2020

В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

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В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро субботы обесточены 357 населенных пункта в пят областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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