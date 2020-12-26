Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Так, все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, наемники в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя, никто из жителей не пострадал.

"С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подчеркнули в штабе.