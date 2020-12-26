В Молдове продолжается снижение суточных заражений COVID-19

В пятницу в Молдове зарегистрировано 815 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 140 250", - отмечается в сообщении.

Накануне было выявлено 1222 новых заражения.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 12 167 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3275 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19", - отмечает Минздрав.

Также ведомство сообщило о смерти еще 23 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2871 человек.

Министерство отмечает, что на прошлой неделе количество заболеваний уменьшилось до 1000-1200 случаев в сутки. С начала декабря регистрировали более, чем 1700 заражений в день.

С 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке, театров, кинотеатров, концертных залов и т.д. В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.