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04:37 26.12.2020

Королева Елизавета II в рождественской речи: в самые темные времена есть надежда на рассвет

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Королева Елизавета II в рождественской речи: в самые темные времена есть надежда на рассвет

Королева Великобритания Елизавета II в пятницу в своей рождественской речи выразила надежду на улучшение ситуации после года с пандемией коронавируса COVID-19.

"Даже в самые темные времена все еще есть надежда на новый рассвет", - заявила Елизавета II в видеообращении к британцам.

Она сказала, что мысленно находится рядом с теми, кто потерял родных и близких в этом году, а также поддерживает тех, кто вынужден не видеться с членами семьи и друзьями из соображений безопасности на фоне пандемии.

"Некоторые оплакивают потерю дорогих им людей, другие скучают по друзьям и членам семьи, которые находятся на расстоянии ради безопасности; и это когда все, чего они действительно хотят на Рождество - это просто объятия или рукопожатия", - напомнила королева.

"Если вы среди них, вы не одиноки, и позвольте мне заверить вас о моих мыслях и молитвах", - подчеркнула она.

При этом Елизавета II отметила, что в каком-то смысле 2020 год "сблизил" людей.

"Удивительно, что год, который вынуждено разделил нас, также во многих смыслах сблизил нас еще сильнее", - заявила королева.

"В Великобритании и по всему миру люди достойно отреагировали на проблемы года, и я так горжусь и тронута этим неукротимым духом", - сказала она.

Свое выступление Елизавета II закончила словами: "Пусть свет Рождества, дух самоотверженности, любовь и надежда направляют нас в будущем. Именно в этом духе я желаю вам счастливого Рождества".

Видеообращение Елизаветы II было записано в Виндзорском замке, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Обычно королевская чета отмечает праздник в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы на Рождество.

Елизавета II также в этом году была вынуждена отказаться от посещения праздничного богослужения.

Теги: #великобритания #рождество #королева #обращение
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