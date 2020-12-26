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01:44 26.12.2020

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными

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Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными

В "Укравтодоре" опровергают информацию, что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках "Большого строительства", вскоре станут платными, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"23 декабря 2020г. на заседании правительства утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, которые построены в рамках концессии. В Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть ни одна из дорог Великого строительства в этом году не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине", - пояснили в" Укравтодоре ".

Также в пресс-службе ведомства добавили, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

В "Укравтодоре" напомнили, что в ноябре совместно с IFC и Мининфраструктуры презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

"На первом этапе планируется передать инвесторам 6 пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из государственного дорожного фонда", - говорится в сообщении.

 

Теги: #дороги #укравтодор #плата #украина
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