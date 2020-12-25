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22:40 25.12.2020

НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

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НАБУ открыло дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

По его словам, 3 декабря в ЕРДР внесено производство "о вмешательстве в работу правоохранительных органов".

Отмечается, что речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.

По словам Грищука, когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам. У них на это ушло где-то две недели", - сказал он в эфире издания "Громадське".

Теги: #дело #набу #татаров #венедиктова #украина
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