Российские наемники обстреляли частный сектор в Водяном Донецкой области

Российские наемники обстреляли из 120 мм миномета частный сектор в Водяном, вследствие обстрелов никто не пострадал, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении ООС в Фейсбуке.