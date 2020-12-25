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20:42 25.12.2020

Российские наемники обстреляли частный сектор в Водяном Донецкой области

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Российские наемники обстреляли частный сектор в Водяном Донецкой области

Российские наемники обстреляли из 120 мм миномета частный сектор в Водяном, вследствие обстрелов никто не пострадал, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск, никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении ООС в Фейсбуке.

Теги: #оос #украина #обстрелы
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