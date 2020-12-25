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19:24 25.12.2020

Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

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Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, принятый парламентом 15 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, доходы государственного бюджета-2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

В пресс-службе отмечается, что в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн.

На национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Также с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Теги: #госбюджет #зеленский #украина #закон
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