Российские наемники с начала суток четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, на Приазовье, неподалеку от Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в пятницу саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов.