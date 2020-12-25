События

18:44 25.12.2020

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины - штаб ООС

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Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины - штаб ООС

Российские наемники с начала суток 25 декабря четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военные не пострадали.

"Все провокации российско-оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, на Приазовье, неподалеку от Водяного, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Facebook.

На многочисленные обстрелы вооруженных формирований РФ украинские военнослужащие дали адекватный ответ. "Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

В районе проведения ООС в пятницу саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 4 га территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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