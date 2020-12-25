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15:53 25.12.2020

Во Львове успешно провели четвертую операцию по трансплантации сердца

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Во Львове успешно провели четвертую операцию по трансплантации сердца

В больнице скорой помощи во Львове в пятницу, 25 декабря, успешно провели операцию по трансплантации сердца, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Это уже четвертая трансплантация во Львове. Особая гордость за то, что в этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии БСМП Роман Домашич", - написал Садовый в Telegram-канале.

Новое сердце получил 30-летний житель города Мукачево. Операция проводилась бесплатно.

Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом.

Теги: #львов #трансплантация #сердце
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