Во Львове успешно провели четвертую операцию по трансплантации сердца

В больнице скорой помощи во Львове в пятницу, 25 декабря, успешно провели операцию по трансплантации сердца, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Это уже четвертая трансплантация во Львове. Особая гордость за то, что в этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии БСМП Роман Домашич", - написал Садовый в Telegram-канале.

Новое сердце получил 30-летний житель города Мукачево. Операция проводилась бесплатно.

Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом.