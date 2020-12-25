События

15:48 25.12.2020

В Николаеве группа неизвестных захватила предприятие на территории нефтебазы

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В Николаеве группа неизвестных захватила предприятие на территории нефтебазы

В Ингульском районе Николаева в пятницу, 25 декабря, группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.

Как сообщает полиция Николаевской области в соцсети Facebook, инцидент произошел около 9:15. О захвате сообщил представитель фирмы.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию под контролем. Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако, полиция выясняет все обстоятельства", - указывается в сообщении.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность предоставленных сторонами документов.

Информация по факту внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений.

 

 

Теги: #предприятие #николаев #захват
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