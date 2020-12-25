На трассе Киев – Харьков перевернулся грузовик, движение на участке заблокировано

На автодороге М-03 Киев – Харьков на 55 километре в направлении Харькова перевернулся грузовик, сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - указывается в сообщении полиции в соцсети Facebook.

Водителей просят учитывать изменения в движении и по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту, а также соблюдать правила дорожного движения и жесты регулировщика.

Информации о пострадавших нет.