События

14:52 25.12.2020

На Синайском полуострове произошел взрыв газопровода

1 мин читать
На Синайском полуострове произошел взрыв газопровода

Взрыв газопровода произошел на Синайском полуострове в Египте, жертв нет. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

В его заявлении говорится, что взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в городе Эль-Ариш. По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

Месяцем ранее ответственность за взрыв газопровода в Северном Синае взяла на себя группировка, аффилированная с ИГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

Уважаемые подписчики! Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

ПОСЛЕДНЕЕ

На трассе Киев – Харьков перевернулся грузовик, движение на участке заблокировано

Папа Римский в Рождество помолился о мире на востоке Украины

Украинские пограничники успешно завершили учения по стандартам НАТО

В Черкасской области два рыбака провалились под лед: спасли девочку, а сами погибли

ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

Более 360 тонн гуманитарной помощи проследовало в ОРДЛО за неделю - погранслужба

В Киеве за сутки выявлены 1038 новых случаев COVID-19, в том числе у 24 медиков

В Южной Корее зафиксирован антирекорд заболеваемости COVID-19

Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от остальной королевской семьи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА