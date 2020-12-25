Украинские пограничники успешно завершили учения по стандартам НАТО

Украинские пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять задачи по стандартам НАТО во время учений, проходивших на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "ШКВАЛ" завершили подготовку по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U).

Заключительный этап бригадных тактических учений проходил с 22 по 25 декабря.

"По условиям учений пограничная комендатура быстрого реагирования выполняла задачи в два этапа. На первом этапе бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений. На втором этапе - осуществляли охрану тылового района бригады и обеспечивали прикрытие государственной границы", - отмечается в сообщении.

Завершающим этапом было принятие от бригады Вооруженных сил Украины государственной границы Украины, а также в оперативное подчинение ротно-тактической группы ВСУ.

"Инструкторы JMTG-U и Международного центра миротворчества и безопасности оценили пограничное подразделение как "готов" к выполнению задач по назначению", - отметили в Госпогранслужбе.