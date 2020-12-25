События

12:39 25.12.2020

ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

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ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на период празднования Рождества перешли на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

"В каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - сообщается на сайте ГСЧС.

Также с 9:00 25 декабря до 9:00 28 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованными в проведении мероприятий по празднованию рождественских праздников и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС (самолет Ан-26).

Теги: #гсчс #рождество #режим
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