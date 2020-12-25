В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

В Оболонском районе Киева около 4 часов утра произошел взрыв возле одного из ресторанов. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался", - указывается в сообщении.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет.

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания причастного к преступлению.