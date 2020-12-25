В Киеве за сутки выявлены 1038 новых случаев COVID-19, в том числе у 24 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1038 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 1816 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078", - написал Кличко в Телеграм-канале в пятницу.

Среди заболевших 568 женщин от 18 до 89 лет, 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели также 24 медика.

В больницы госпитализирован 91 пациент, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1208 человек. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175 и в Деснянском районе – 115 случаев.