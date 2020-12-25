События

10:45 25.12.2020

Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от остальной королевской семьи

1 мин читать
Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от остальной королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса COVID-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи, сообщают британские СМИ.

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество.

Елизавета II в этом году вынуждена отказаться и от посещения праздничного богослужения.

Королева Великобритании традиционно обратится с рождественской речью к подданным. Выступление запланировано на 15:00 по местному времени.

Во время пандемии 94-летняя Елизавета II вместе с 99-летним супругом находились в Виндзорском замке.

Теги: #рождество #елизавета_ii
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 25.12.2020
Трамп отметил Рождество в своем гольф-клубе во Флориде, но планирует скоро вернуться к работе

Трамп отметил Рождество в своем гольф-клубе во Флориде, но планирует скоро вернуться к работе

09:20 25.12.2020
Митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством

00:59 25.12.2020
Трамп назвал вакцину от коронавируса рождественским чудом

Трамп назвал вакцину от коронавируса рождественским чудом

23:22 24.12.2020
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

20:54 24.12.2020
Уважаемые подписчики! Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

Уважаемые подписчики! Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

18:31 24.12.2020
Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

11:47 24.12.2020
Подарочный набор из популярной в США рождественской песни резко подешевел в 2020 г.

Подарочный набор из популярной в США рождественской песни резко подешевел в 2020 г.

09:08 24.12.2020
Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

15:52 21.12.2020
Христиане готовятся отмечать Рождество в Вифлееме, несмотря на коронавирус - СМИ

Христиане готовятся отмечать Рождество в Вифлееме, несмотря на коронавирус - СМИ

15:35 19.12.2020
ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

Уважаемые подписчики! Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве возле одного из ресторанов взорвалось неизвестное взрывное устройство

Более 360 тонн гуманитарной помощи проследовало в ОРДЛО за неделю - погранслужба

В Киеве за сутки выявлены 1038 новых случаев COVID-19, в том числе у 24 медиков

В Южной Корее зафиксирован антирекорд заболеваемости COVID-19

Строительство современного инфекционного института начнется в Украине в 2021 году - Зеленский

В Украине не будет блокироваться платная вакцинация - Зеленский

Первая партия вакцины Moderna прибыла в Канаду

Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА