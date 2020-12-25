Трамп отметил Рождество в своем гольф-клубе во Флориде, но планирует скоро вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп отметил Рождество в своем гольф-клубе во Флориде, сообщает агентство Associated Press.

Американский лидер накануне прибыл на курорт Палм-Бич и был замечен на поле для гольфа.

Ранее в Белом доме сообщили, что "праздники приближаются, но президент Трамп будет продолжать работать усердно во имя американского народа". В администрации США указали, что "расписание президента включает большое количество встреч и звонков".

По случаю Рождества президент США вместе с супругой Меланией Трамп разместили в Твиттере заранее записанное обращение, в котором пожелали американцам счастливого Рождества и поблагодарили всех, кто ведет борьбу с пандемией коронавируса.