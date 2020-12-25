Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

"Сердечно поздравляю наших братьев и сестер во Христе из других Поместных Православных Церквей, Экзарха Вселенского Патриарха в Украине, христиан латинского обряда и всех, кто сегодня празднует радостное событие для всего человечества - Рождество нашего Спасителя! В этот день вместе с вами мы ощущаем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас всемилостивый Господь", - говорится в поздравлении митрополита на его странице в Facebook.

По его словам, "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему.

Предстоятель ПЦУ отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.

В Украине 25 декабря - выходной день.