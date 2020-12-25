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09:08 25.12.2020

В Украине не будет блокироваться платная вакцинация - Зеленский

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В Украине не будет блокироваться платная вакцинация - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет блокироваться рынок вакцинации, он намерен привиться от COVID-19 за свой счет.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, в которой не обращают внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", - рассказал Зеленский в интервью изданию "Фокус.юа".

Теги: #позиция #вакцинация #зеленский
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