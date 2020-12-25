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08:51 25.12.2020

Первая партия вакцины Moderna прибыла в Канаду

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Первая партия вакцины Moderna прибыла в Канаду

Канада получила первую партию вакцины от компании Moderna, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Первые дозы вакцины Moderna от COVID-19 прибыли в Канаду. Это часть 168 тыс. доз, которые мы получим до конца месяца, а также часть 40 млн доз, которые нам гарантировала Moderna в целом", - написал Трюдо в твиттере.

Он предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

В Канаде уже идет вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer Inc. и BioNTech. Его эффективность по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Эффективность вакцины от Moderna оценивают чуть ниже - в 94,1%.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом свыше 528 тыс. человек, умерли более 14,5 тыс.

Теги: #канада #вакцина #доставка #moderna
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