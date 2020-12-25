Тупицкий не может быть председателем КС, перезагрузка суда должна начаться именно с этого - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глава Конституционного суда (КС) Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность и должен уйти в отставку, перезагрузка всей системы КС должна начаться именно с этого.

"Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - рассказал Зеленский в интервью изданию "Фокус.юа", отвечая на вопрос о возможном переформатировании КС в 2021 году.

По мнению президента, судьи КС превысили свои конституционные полномочия.

"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что его обращение к Верховной Раде в виде законопроекта с предложением уволить весь состав КС, остановило возможные намерения судей КС отменить те или иные законы.

"Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс. На сегодня одну из реформ не отменена. И я считаю, что это самое главное", - подытожил Зеленский.