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08:25 25.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 11 035 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 337 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 11 035 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 15 337 человек, умерли 186 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 739 человек; летальных случаев -186; выздоровело – 15 337 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу  утром.

Днем ранее, 24 декабря было зафиксировано 11 490 новых заболевших COVID-19,  23 декабря сообщалось о 10 136 новых случаях болезни, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случаев инфицирования COVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 545 новых случаях, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 012 167 человек, 17 581 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 646 672 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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