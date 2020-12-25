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07:52 25.12.2020

Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

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Зеленский: Татаров не является коррупционером, но должен доказать что ни  чем не виноват

Президент Украины Владимир Зеленский не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером, но у верен в том, что он должен доказать что ни  чем не виноват.

"Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" - нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже", - рассказал Зеленский в интервью изданию "Фокус.юа".

Зеленский подчеркнул, что потребовал от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака освободить Татарова от занимаемой должности, как только получил информацию о его обвинении в коррупции.

"Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову [заместитель председателя ОП]. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.

"Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", - подытожил Зеленский.

Источнк: https://focus.ua/politics/470246-visokosniy-rik-volodimira-zelenskogo

Теги: #реакция #татаров #зеленский #украина
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