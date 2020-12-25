Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих в результате обстрела и подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Неподалеку Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь и они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ.

"С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.