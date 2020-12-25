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06:04 25.12.2020

Хакеры получили доступ к информации клиентов облачного сервиса Microsoft – СМИ

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Хакеры получили доступ к информации клиентов облачного сервиса Microsoft – СМИ

Хакеры в ходе недавних кибератак получили доступ к электронной почте, по крайней мере, одной компании в частном секторе и к информации клиентов Microsoft cloud, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания заявили, что хакеры, похоже, получили доступ к материалам через неустановленного корпоративного партнера Microsoft, управляющего доступами к облачным сервисам.

Также отмечается, что хакеры получили доступ к электронной почте некой частной компании, чье название не уточняется.

Между тем в самой Microsoft факт взлома отрицают.

"Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продукта Microsoft или облачных сервисов", - заявил Джефф Джонс, старший директор Microsoft по коммуникациям.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Избранный президент США Джо Байден во вторник пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден подчеркнул, что, когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.

Теги: #сша #microsoft #кибератаки
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