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05:02 25.12.2020

СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

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СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

В Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией под руководством местной прокуратуры №2 не допустила поставку в розничную  крупной партии контрафактного табака.

Как сообщил на своей странице в Facebook, начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по предварительным данным следствия, местный житель устроил в областном центре два подпольных склада для хранения табака для кальянов неизвестного происхождения.

"Контрафактный товар делец сбывал без марок акцизного сбора владельцам торговых точек, а также реализовывал в развлекательных заведениях региона. В месяц фигурант реализовывал "продукции" более чем на миллион гривен", - написал Абдула.

Во время обысков на складах правоохранители обнаружили почти 600 кг.табака. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 1,5 млн.грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 и ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконному бизнесу.

Источник: https://www.facebook.com/VladislavAbdula?__cft__[0]=AZVtI3ry1PeO0nur__Xys3d-yw14PVKwE3hiaVoF7O_i6Ds7Eievl3P9C9L6KBWrozVkqHSaKUyD3U0rnWYsHl_kkxMwe7kF7hfBdpkkHbVwG3RS-0viRDDJQsS8EpLjDFs&__tn__=-UC%2CP-R

Теги: #сбу #украина #харьков
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