События

04:02 25.12.2020

Вакцина компании Moderna поступит в Южную Корею для подразделений американской армии – СМИ

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Вооруженные силы США в Южной Корее получат первую партию вакцины Moderna от COVID-19 в пятницу, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, вакцина прибудет в международный аэропорт Инчхон около 10:00 ( в пятницу.

Количество доз, которые должны быть отправлены, пока неизвестно.

Командующий американскими вооруженными силами в Южной Корее, генерал Роберт Абрамс заявил в среду, что его командование начнет получать и вводить вакцину Moderna "в течение следующих нескольких дней".

Министерство обороны США ранее заявило, что госпиталь Allgood Army Community в лагере Хамфрис в Южной Корее станет одним из четырех объектов за пределами континентальной части США, где пройдет первоначальная вакцинация.

Эффективность вакцины от Moderna оценивают в 94,1%. Ранее применение вакцины одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В США вакцинация данным препаратом стартовала 21 декабря.

Теги: #южкорея #сша #вакцина #коронавирус
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