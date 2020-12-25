Замдиректора департамента Харьковского горсовета пойдет под суд за хищение бюджетных средств и служебный подлог – прокуратурагрубл

Обвинительный акт в отношении группы, подозреваемой в хищении бюджетных средств при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Харькове и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) направлен в суд.

"Члены организованной группы завладели денежными средствами бюджета Харькова в размере более 800 тыс. грн. Прокурором также заявлен гражданский иск на указанную сумму", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, группу организовал и возглавил 40-летний харьковчанин. В нее входили также заместитель директора департамента жилищного строительства Харьковского горсовета и директор общества с ограниченной ответственностью. При проведении закупки услуги по капремонту многоквартирных жилых домов на проспекте Гагарина чиновник по предварительной договоренности с другими членами группы решил заключить договор с этим ООО. Вместо указанного в документах электроосветительного оборудования определенной марки было закуплено и установлено на домах более дешевое оборудование другой марки. Директор ООО внес заведомо ложные сведения в акты выполненных работ о наименовании изделий, использованных для устройства подсветки, и их стоимость, а замдиректора департамента подписал необходимые документы по приему работ. В результате предприятию-подрядчику было избыточно перечислено более 800 тыс. грн бюджетных средств.