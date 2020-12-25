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00:59 25.12.2020

Трамп назвал вакцину от коронавируса рождественским чудом

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Трамп назвал вакцину от коронавируса рождественским чудом

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса COVID-19 - рождественское чудо, которое в скором времени спасёт американцев от пандемии.

"Это самое настоящее рождественское чудо", - сказал он во время обращения к согражданам по случаю Рождества.

"Мы поставляем миллионы доз безопасных и эффективных вакцин, которые скоро положат конец этой ужасной пандемии и спасут миллионы жизней", - добавил президент США.

Позже в твиттере он подчеркнул, что "более миллиона американцев уже сделали (первую - ИФ) прививку от китайского вируса. Это - рекордный темп".

Трамп часто называет COVID-19 "китайским вирусом", напоминая таким образом о том, из какой страны эта инфекция начала распространяться по миру.

Ранее в декабре в США начали применять две вакцины от коронавируса: первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, а второй - вакцина от Moderna. В случаях с обоими препаратами для выработки устойчивого иммунитета необходимо ввести человеку две дозы.

Теги: #сша #рождество #трамп #вакцина
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