Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сегодня для миллионов наших людей и в Украине, и за рубежом - вечер перед Рождеством. Искренне поздравляю каждого, кто празднует. Хорошо, что хотя бы относительно разницы в календарных датах среди украинцев этом году не было больших споров. Это уже позитив", - написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале в четверг вечером.

Президент Украины отметил, что 2020-й год стал годом серьезных испытаний для всех украинцев.

"Это был год действительно больших испытаний, шокирующей пандемии и карантинов, новых экономик и существенных ограниченных коммуникаций", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства призвал не забывать о военных и медработниках, обеспечивающих "нашу с вами жизнь".

"Впрочем, не забывайте также и о тех, кто даже в это особое время просто не может отступить от выполнения своих задач ни на день. О тех, кто обеспечивает нашу с вами жизнь. Это мужчины и женщины в наших Вооруженных силах. И медицинские работники, которые защищают нас на втором фронте - ковидном. Украина всегда будет благодарна каждому своему защитнику", - подытожил Зеленский.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/460