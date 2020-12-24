Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевского городского совета одобрили бюджет столицы на 2021 год, за это решение проголосовали 74 депутата, сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд. грн. Расходы - около 57,8 млрд грн.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

"Я поздравляю депутатов, мы одобрили бюджет - главный финансовый документ, по которому столица будет жить в 2021 году. Следующий год будет тоже годом испытаний. Ведь нам нужно будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать запланированные нами изменения в Киеве. Поэтому это - тот минимум, который позволит многомиллионному городу удержать ситуацию. И продолжить финансирование приоритетных для столицы направлений и воплощение запланированных проектов, меняющих Киев. Пандемия пока не отступила. И нам еще предстоит преодолевать её последствия. В том числе и экономические. Но мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов – мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В бюджете Киева предусмотрено повышение заработной платы для работников бюджетной сферы на 30%, работникам жилищно-коммунального хозяйства - на 12%.