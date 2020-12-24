Кулеба: Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО

Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Он отметил, что пока у него нет запланированной встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Но готовность к этой встрече есть и у него, и меня", - подчеркнул министр.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/