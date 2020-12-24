Если Блинкен будет назначен госсекретарем, его неравнодушие к украинскому файлу будет гарантировано - глава МИД

Если Энтони Блинкен будет назначен госсекретарем США, он будет неравнодушен к украинскому файлу, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас мы знаем, что Тони Блинкен будет номинирован на должность государственного секретаря. Этот человек действительно знает Украину, но мы не должны тешить себя иллюзиями, что он будет заниматься исключительно Украиной, потому что задачи госсекретаря - во всем мире. Однако это, безусловно, упростит и знакомство, и неравнодушие господина Блинкена к украинскому файлу будет гарантировано", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Глава МИД Украины подчеркнул, что для него принципиально, чтобы в Государственном департаменте вопрос Украины был среди приоритетных.

"Если для этого нужен спецпредставитель - будем бороться за спецпредставителя. Если мы будем видеть, что вся американская дипломатическая система и так воспринимает Украину как приоритет без спецпредставителя (я напомню, что эта должность существовала один раз в жизни: до этого не было спецпредставителя, и сейчас не было), то тоже нормально. Надо сохранять рациональность в этих подходах и гнаться не за формой, а за сутью отношений", - указал он.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua