События

21:31 24.12.2020

Если Блинкен будет назначен госсекретарем, его неравнодушие к украинскому файлу будет гарантировано - глава МИД

1 мин читать
Если Блинкен будет назначен госсекретарем, его неравнодушие к украинскому файлу будет гарантировано - глава МИД

Если Энтони Блинкен будет назначен госсекретарем США, он будет неравнодушен к  украинскому файлу, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас мы знаем, что Тони Блинкен будет номинирован на должность государственного секретаря. Этот человек действительно знает Украину, но мы не должны тешить себя иллюзиями, что он будет заниматься исключительно Украиной, потому что задачи госсекретаря - во всем мире. Однако это, безусловно, упростит и знакомство, и неравнодушие господина Блинкена к украинскому файлу будет гарантировано", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Глава МИД Украины подчеркнул, что для него принципиально, чтобы в Государственном департаменте вопрос Украины был среди приоритетных.

"Если для этого нужен спецпредставитель - будем бороться за спецпредставителя. Если мы будем видеть, что вся американская дипломатическая система и так воспринимает Украину как приоритет без спецпредставителя (я напомню, что эта должность существовала один раз в жизни: до этого не было спецпредставителя, и сейчас не было), то тоже нормально. Надо сохранять рациональность в этих подходах и гнаться не за формой, а за сутью отношений", - указал он.

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua

Теги: #сша #украина #отношения #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:18 24.12.2020
Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год

21:35 24.12.2020
Кулеба: Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО

Кулеба: Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО

21:20 24.12.2020
Кулеба: Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже

Кулеба: Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже

21:16 24.12.2020
Китай готов поставлять вакцину от Covid-19 в Украину – Кулеба

Китай готов поставлять вакцину от Covid-19 в Украину – Кулеба

20:01 24.12.2020
Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США никак не скажется на помощи Украине

Вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете США никак не скажется на помощи Украине

19:05 24.12.2020
Республиканцы заблокировали предложение демократов об увеличении прямых выплат американцам до $2000

Республиканцы заблокировали предложение демократов об увеличении прямых выплат американцам до $2000

17:50 24.12.2020
Кибератаки в США затронули и органы власти отдельных штатов - агентство кибербезопасности

Кибератаки в США затронули и органы власти отдельных штатов - агентство кибербезопасности

13:49 24.12.2020
Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

Украина не перенесет локдаун даже при значительном сокращении заболеваемости - Степанов

13:47 24.12.2020
Украине нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси - Кулеба

Украине нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси - Кулеба

13:33 24.12.2020
Глава МИД: Противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности Украины - первый приоритет дипломатии на 2021г

Глава МИД: Противодействие агрессии РФ и укрепление безопасности Украины - первый приоритет дипломатии на 2021г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уважаемые подписчики! Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Политзаключенный Шумков вернулся в Украину – омбудсмен

Уважаемые подписчики! Коллектив агентства "Интерфакс-Украина" поздравляет вас с Рождеством Христовым!

СБУ ликвидировала группировку фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве

В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

Суд признал незаконной надстройку дополнительных этажей на историческом здании в центре Харькова под видом капремонта – прокуратура

В Мексике стартовала вакцинация от COVID-19

АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

Передача дела о хищении имущества Нацгвардии СБУ может создать впечатление о предвзятости Офиса генпрокурора - САП

Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА