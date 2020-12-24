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21:20 24.12.2020

Кулеба: Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже

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Кулеба: Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже

При помощи Крымской платформы Украина будет ограничивать возможности для произвола РФ в оккупированном Крыму путем укрепления санкций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму, мы будем увеличивать цену нарушений Россией прав человека в Крыму, милитаризации Крыма, (ухудшения - ИФ) экологической ситуации путем укрепления санкций. И мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут "выдавливать" Россию из Крыма... Оккупированный Крым очень дорого обходится России и будет обходиться еще дороже", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Министр пояснил, что Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, неправительственных игроков, таких как эксперты, правозащитные организации, которые должны объединить свои усилия вокруг цели деоккупации Крыма.

"Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве и соберет лидеров других государств мира, а также представителей тех организаций, которые  я также вспомнил", - рассказал Кулеба.

По его словам, в Крымской платформе будет несколько уровней, в частности межправительственный, межпарламентский, экспертный уровень, и по всем этим направлениям будет развернута  работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма, его освобождение от РФ и возвращение в Украину.

Теги: #крым #оккупация #украина
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