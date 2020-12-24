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21:00 24.12.2020

Политзаключенный Шумков вернулся в Украину – омбудсмен

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Политзаключенный Шумков вернулся в Украину – омбудсмен

Украинский политзаключенный Александр Шумков в четверг, 24 декабря, вернулся в Украину, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ", - написала Денисова в соцсети Facebook.

Она отметила, что Шумкова освободили из колонии в г. Торжок Тверской области 23 декабря, после чего переместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области.

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - добавила Денисова.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.

 

Теги: #рф #омбудсмен #заключенные
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