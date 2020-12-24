В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок при содействии сотрудников Государственной таможенной службы (ГТС) на сумму более 40 млн грн, сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года сотрудники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 года сотрудники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары… Грузовой автомобиль с указанными товаром изъяты и арестованы", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР провели обыски на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни и изъяли вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

"Благодаря незаконным действиям таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах", - рассказали в ГБР.

В настоящее время следователи ГБР проводят документирование противоправных действий сотрудников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу брендовых товаров в Украину и совершали действия, направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение. Речь идет, в частности, о мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, часах, мобильных аксессуарах, брендовой одежде.