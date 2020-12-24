Суд признал незаконной надстройку дополнительных этажей на историческом здании в центре Харькова под видом капремонта – прокуратура

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск местной прокуратуры №2 к застройщику, который под видом капитального ремонта занимался надстройкой дополнительных этажей к зданию на ул.Гоголя, 2, которое является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

"Летом 2020 владельцем мансардных помещений... были начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта. Однако фактически осуществлялась реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей. Указанные действия противоречат закону Украины "Об охране культурного наследия", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В ведомстве отмечают также, что строительство велось без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и ГАСК.

На основании этого местная прокуратура подала иск о восстановлении здания и суд удовлетворил его.

Решение суда не вступило в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.

Источник: https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=286068