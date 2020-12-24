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19:27 24.12.2020

В Мексике стартовала вакцинация от COVID-19

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В Мексике стартовала вакцинация от COVID-19

Кампания по иммунизации населения от коронавируса COVID-19 началась в четверг в Мексике, сообщают западные СМИ.

Вакцину первой получила 59-летняя медсестра Мария Ирене Рамирес: процесс вакцинации шел в прямом эфире из больницы в Мехико.

Первая партия вакцин разработки компаний Pfizer и BioNTech в составе 3 тыс. доз была доставлена в Мексике накануне авиарейсом из Бельгии. Препарат охраняли военные, чтобы не допустить его возможное попадание в руки преступников. Эта партия вакцины предназначена для медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее правительство обещало сделать вакцинацию бесплатной на всей территории Мексики, население которой достигает почти 129 млн человек.

Мексика занимает четвертое место по смертности инфицированных COVID-19 - более 120 тыс. летальных исходов. Всего в стране выявлены свыше 1,35 млн случаев вируса, более 1 млн заболевших поправились.

Также в четверг вакцинацию от коронавируса начали Чили и Коста-Рика.

Теги: #коронавирус #вакцинация #мексика #начало
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