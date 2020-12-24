АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей (облгазов), входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, на сумму свыше 380 млн грн за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.

В частности, "Винницагаз" (24,821 млн грн), "Волыньгаз" (12,879 млн грн), "Житомиргаз" (14,135 млн грн), "Закарпатгаз" (11,066 млн грн), "Запорожгаз" (17,471 млн грн), "Киевоблгаз" (41,449 млн грн), "Днепрогаз" (15,634 млн грн), "Днепропетровскгаз" (39,475 млн грн), "Криворожгаз" (12,455 млн грн), "Николаевгаз" (12,547 млн грн), "Ровногаз" (68,08 млн грн), "Сумыгаз" (15,105 млн грн), "Ивано-Франковскгаз" (18,907 млн грн), "Харьковгаз" (19,642 млн грн), "Харьковгоргаз" (17,815 млн грн), "Хмельницкгаз" (16,044 млн грн), "Черновцыгаз" (9,499 млн грн), "Черниговгаз" (14,184 млн грн).