Передача дела о хищении имущества Нацгвардии СБУ может создать впечатление о предвзятости Офиса генпрокурора - САП

Решение руководства Офиса генерального прокурора о смене подследственности так называемого "дела взятки по Укрбуду" свидетельствует о беспрецедентном и исключительном внимании Офиса генпрокурора к этому конкретному делу, заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"В совокупности с тем фактом, что подозреваемым по делу является чиновник Офиса президента, это может вызвать у общественности впечатление предвзятости со стороны Офиса генерального прокурора в отношении высших должностных лиц, что, в свою очередь, крайне негативно отражается на авторитете прокуратуры в целом, а также подрывает уверенность граждан в равенстве всех перед законом и веру в верховенство права. САП как часть прокуратуры также несет общую ответственность за поддержание и укрепление авторитета и доверия к правосудию, и именно обеспокоенность вредом, который наносят этому авторитету последние события, заставляет САП публично реагировать на случившееся", - указывается в заявлении САП, обнародованном в соцсети Facebook.

В САП подчеркнули, что принятие таких кардинальных процессуальных решений, как замена процессуальных руководителей или изменение подследственности в любом деле неизбежно влияет на темпы расследования и его эффективность, поскольку вынуждает новых следователей и прокуроров останавливаться и изучать сначала все материалы производства и с нуля выстраивать дальнейшую тактику и стратегию вместо того, чтобы просто продолжать следствие.

Также в САП обратили внимание на то, что судья постановил обязать генерального прокурора принять решение об изменении подследственности по делу, подследственному детективам НАБУ в соответствии с прямым указанием закона, а именно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ст. 36 УПК Украины прямо запрещает принятие решений о поручении досудебного расследования другому органу по делам, подследственным НАБУ, любыми должностными лицами, в том числе генеральным прокурором.

"То есть, суд обязал генерального прокурора провести действие, которое Генеральный прокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять", - подчеркивается в заявлении.

При таких обстоятельствах Офису генпрокурора следует обратиться к следственному судье с просьбой разъяснить решение.

"Такое обращение является обычной практикой прокуратуры в подобных случаях, так например как это было в деле в отношении судей ОАСК. И сам факт того, что к следственному судье не обратились с просьбой о разъяснении, также свидетельствует об особом и нетипичном характере действий руководства Офиса генерального прокурора в данном деле", - подчеркнули в САП.

В то же время ни генпрокурор, ни его заместители все равно не имели бы полномочий на смену подследственности в этом деле, однако такое обращение дало бы возможность суду согласовать собственное решение с положениями закона.

"Наконец, еще раз призываем всех должностных лиц, причастных к функционированию системы уголовной юстиции в сфере борьбы с коррупцией, несмотря на чувствительность этой сферы, особое внимание к ней со стороны общества, руководствоваться при принятии собственных решений принципами неуклонного следования закону, обеспечения интересов эффективности расследования, обращения способом, который не давал бы поводов сомневаться в беспристрастности следователей, детективов, прокуроров и следственных судей", - призывают в САП.

Как сообщалось, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко 23 декабря 2020 года вынес постановление об изменении подследственности дела о хищениях имущества в Нацгвардии и передаче его из НАБУ в СБУ. В Офисе генпрокурора заявили, что решение было принято на основании определения Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года по жалобе защиты, которое обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. Решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, однако определением Верховного суда, поступившим в Офис генпрокурора 23 декабря, оставлено в силе.

В Офисе генпрокурора указали, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс грн -ИФ) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.