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18:31 24.12.2020

Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

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Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым. Видео с поздравлением обнародовала пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

"Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят", - подчеркнул президент.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание", - пожелал он.

 

Теги: #зеленский #рождество
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